Aktion der vier großen Garather Vereine : Ein Weihnachtsmarkt für Garath

Düsseldorf Am Wochenende vom 25. bis zum 27. November stehen acht Holzhütten in der Fußgängerzone. Es gibt Waffeln, Bratwurst, Glühwein, Bier, Säfte und jede Menge Aktionen von Garather Vereinen und Institutionen.

Garath bekommt in diesem Jahr seinen eigenen kleinen – und dabei nicht kommerziellen – Weihnachtsmarkt. Am Wochenende 26., 27. und 28. November stehen acht Holzhütten in Höhe der Sparkasse in der Fußgängerzone. Start des Marktes ist am Freitag ab 17 Uhr, wenn auch der Tannenbaum aufgestellt wird. Am Samstag hat der Markt von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Die vier großen Garather Vereine, Garather Jonges, der Garather Sportverein, die Schützen und die BIG, hatten sich zusammengeschlossen, um den Menschen im Stadtteil was zu bieten. Eigentlich hätte der Markt schon 2020 starten sollen, wurde wegen der Pandemie aber verschoben. 2022 soll der Weihnachtsmarkt vor die Freizeitstätte ziehen, doch weil diese umgebaut wird, geht das dieses Jahr nicht.