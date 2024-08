400 Kilometer in zwei Wochen Dieter Schmitz geht mit 86 den Jakobsweg

Dieser Mann ist ein Vorbild, keine Frage. Oder doch nicht? Als Dieter Schmitz beim Outdoor-Spezialisten am Bilker Bahnhof steht und sich über Wanderrucksäcke informieren lässt, spielt sein Alter und die Frage, ob er denn den Jakobsweg schon mal gelaufen ist, eine Rolle. Als die etwas resolute Verkäuferin die Antwort hört, legt sie Dieters Partnerin Karola nahe, der Mann möge doch am besten schon mal sein Testament formulieren. Das hat der 86-Jährige nicht gemacht, es war auch nicht nötig: Der Düsseldorfer ist innerhalb von zwei Wochen 400 Kilometer Jakobsweg von León nach Santiago de Compostela gelaufen. Das hat so gut geklappt und war so schön, dass er sich für das nächste Jahr die doppelt so lange Strecke ab Frankreich vorgenommen hat.