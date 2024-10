Düsseldorfs größtes Bürgerhaus steht in Garath Diana Pohler ist im Kulturhaus Süd angekommen

Natürlich denkt sie dabei auch darüber nach, ob es vielleicht Sinn macht, das Kulturhaus ab und an für größere Konzerte zu öffnen. So spielte beispielsweise im Dezember 2023 nach Buchung durch eine Agentur die Kultband Extrabreit ein Konzert in Garath. Der Abend sei ihrer Erinnerung nach gut besucht gewesen, sagt Diana Pohler und verweist darauf, dass es ja bereits Konzerte unter der Woche am Sonnenrad gebe. In Hilden hat sie bis zu ihrem Wechsel den Band-Contest des Kreises Mettmanns betreut. Diese Kontakte könnte sie bei Bedarf nutzen. Und natürlich hat sie auch Düsseldorfs bekannteste aktive Band schon live gesehen: „Meine Eltern hatten mir mit 14 eine Karte für die Toten Hosen geschenkt, die in der Philipshalle auftraten.“