Am Samstagabend tritt die Band „Der letzte Schrei“ auf Das Garather Sonnenradfest kommt zurück

Einen Platz an der Sonne oder zumindest eine sehr gute Sicht auf den Auftritt der Partyband „Der letzte Schrei“ hat man von der Außenterrasse des ins Kulturhaus Süd integrierte Café. Das hatte am Donnerstag das erste Mal nach dem großen Umbau des Bürgerhauses wieder eröffnet. Und natürlich wurde es im Zuge der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen auch noch mal ein bisschen aufgehübscht. Auf der Sonnen-Terrasse sitzt man dort nun unter großen roten Sonnenschirmen. Und natürlich hat das Café auch an dem Wochenende geöffnet, wenn in Garath das Sonnenradfest der Bezirksvertretung 10 gefeiert wird: Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juni.