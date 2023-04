Stadtteilerneuerungsprojekt Garath 2.0: BV 10 stimmt Politiker stimmen Projekt-Fortführung zu

Weil die Stadtteilpolitiker aus dem Stadtbezirk 10 das städtische Konzept für die Fortführung des Stadtteilerneuerungskonzeptes Garath 2.0 in der März-Sitzung der Bezirksvertretung 10 nicht einfach nur hatten abnicken wollen, traf sich das Gremium am Dienstagnachmittag zur Sondersitzung. Am Ende der Diskussion und Anregungen an das Stadtplanungsamt stand dann ein einstimmiger Beschluss zu dem „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) Garath 2.0 – Ein Stadtteil in Bewegung“.