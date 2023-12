Düsseldorfer Boxexpertin gestorben Sportring Garath trauert um Renate Eßer

Und so war eben auch die Liebe zum Boxsport selbst gewachsen, und Renate Eßer wollte nicht mehr nur fürs Organisatorische zuständig sein. 1986 absolvierte die gebürtige Holsteinerin, die bei den Düsseldorfer Stadtwerken angestellt war, die Prüfung zu Punktrichterin und saß fortan, meist ganz in weiß, zwischen lauter männlichen Kollegen in der ersten Reihe am Ring. An die 1000 nationale und internationale Kämpfe hat sie begutachtet, bis sie das Amt 2018 aufgab.