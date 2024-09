Bezirkspolitik in Düsseldorf Bezirkspolitik fordert besseren Schutz vor Starkregen im Kämpenviertel

Bevor die Mitglieder der BV in ihre umfangreiche Tagesordnung starten, steht Keller den Stadtteilpolitikern Rede und Antwort. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, in jedem Jahr seiner Legislaturperiode bei allen zehn Bezirksvertretungen der Stadt vorbeizuschauen. Nach dem Diskurs mit dem OB geht es dann mit den Anfragen und Anträgen los. Und davon gibt es jede Menge.



Schutz vor Starkregen In einem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, Grüne und FDP geht es um einen verbesserten Schutz vor Hochwasser durch Starkregenereignisse. So wird das Gremium wahrscheinlich beschließen, dass der Bauausschuss der Stadt – zuständig für den Stadtentwässerungsbetrieb (SEB) – diesen beauftragen soll, „im Rahmen der durchzuführenden Planungen des Projekts Sanierung des Notabschlags Urdenbacher Acker hinsichtlich des zukünftigen Betriebs des Pumpwerks mehrere Forderungen einzubeziehen“. Dabei geht es um ein verbessertes Management des Notabschlags, soll heißen, dieser soll erst ab einem Rheinpegel von 6,50 Meter erfolgen. Zudem soll eine Kapazitätserhöhung der Hochwasserpumpen sowie das Vorhalten von Reservepumpen vorgesehen werden. Hinzu kommen noch diese beiden Forderungen: Anpassung der Notabschlagsleistungsfähigkeit an die maximale Zulaufmenge des Hauptsammlers sowie zur Verhinderung von kritischen Überstauhöhen die Prüfung eines zusätzlichen Ablaufs für Regenwasser in die Kämpe im Tiefpunkt Walter-Kyllmann-Straße.