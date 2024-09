Neuer Beirat im Düsseldorfer Süden Mehr Bewerber als Mandate für Garath 2.0

Düsseldorf · Im Beirat für den Verfügungsfonds, aus dem Ideen für das Projekt Garath 2.0 finanziert werden, wollen sich so viele Menschen aus dem Stadtteil engagieren, dass am Ende das Los über die Besetzung entschied. Was der Beirat nun plant.

04.09.2024 , 05:15 Uhr

Der Leiter Bezirksverwaltungsstelle, Uwe Sandt, zog die Bewerber-Namen aus der Lostrommel, Max Bilow vom Quartiersmanagement übernahm die Verkündung der neuen Beiratsmitglieder. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Bernd Schuknecht