Stadt will das Burgviertel im Südwesten des Stadtteils aufwerten : Bäume für Garather Nebenzentrum

Stadt will das Burgviertel im Südwesten des Stadtteils aufwerten

Garath Mit der Entwurfsplanung will die Verwaltung die Bürger beteiligen. Eine Million Euro sollen investiert werden. Ein Förderantrag soll bis Ende September 2021 gestellt werden.

Fast zwei Jahre ist es her, dass die Stadt bei den Planungen eines Freiraumkonzeptes für das Garather Burgviertel die Erwartungen und Anliegen der Bewohner des Viertels, der Stadtteilpolitik sowie der Interessenverbände rund um die Ricarda-Huch-Straße abgefragt hatte.

Diese Anregungen sind eingeflossen in das Ende 2020 vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Attraktivierungskonzeptes für das Nebenzentrum Garath Südwest. Rund eine Million Euro soll dafür in die Hand genommen werden. Die Stadt hofft innerhalb ihres Stadtteilerneuerungsprojekt Garath 2.0 auf Fördergelder. Einen Förderantrag will die Fachverwaltung bis Ende September diesen Jahres stellen, um dann im kommenden Jahr Mittel bewilligt zu bekommen.