Sonnenplatz heißt jetzt Mies-Giep-Platz Anne-Frank-Haus liegt jetzt am Miep-Gies-Platz

Natürlich ist es schön, einen Platz an der Sonne zu haben. Aber noch besser ist es für das in Garath gelegene Anne-Frank-Haus, eine Adresse zu finden, die thematisch passt. Seit Montag liegt die Jugendfreizeiteinrichtung der Evangelischen Jugendkirche Düsseldorf am Miep-Gies-Platz. Der Platz, der bislang den Namen Sonnenplatz trug, hat einen neuen Namen erhalten. Zur feierlichen Umbenennung des Platzes in Garath, war einiges an lokaler Prominenz erschienen: Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), der evangelische Superintendent Heinrich Fucks, Bert Römgens, Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, viele politische Vertreter aus der Bezirksvertretung (BV) 10 sowie die niederländische Generalkonsulin Hannah Tijmes.