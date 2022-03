Stadtteilerneuerungsprojekt Garath 2.0 : Aktion in Garath für bunte Verteilerkästen

Düsseldorf Gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren aus dem Stadtteil hat das Quartiersmanagement einen Prozess zur Identifikationsbildung in Garath angestoßen - die Umbenennung der Stadtteilnamen in Burgviertel, Kämpenviertel, Schlossviertel und Waldviertel war ebenso Teil dieses gemeinsamen Prozesses zur Imagestärkung.

Strom- und Verteilerkästen stehen häufig grau und unscheinbar am Straßenrand. Dennoch prägen sie den öffentlichen Raum. Im Rahmen zur Erneuerung des Stadtteils Garath 2.0 haben vier Studierende des Lehrstuhls Kommunikationsdesign der Hochschule Düsseldorf sieben Strom- und Verteilerkästen künstlerisch gestaltet. Gemeinsam mit Akteuren aus dem Stadtteil hat das Quartiersmanagement einen Prozess zur Identifikationsbildung angestoßen - daraus resutiert auch die Umbenennung der Stadtteilnamen in Burgviertel, Kämpenviertel, Schlossviertel und Waldviertel und auch die Gestaltung der Verteilerkästen.

Die Kosten belaufen sich auf rund 4650 Euro und werden gefördert durch den Verfügungsfonds des Projektes „Garath 2.0 – Den Wandel gestalten“. Wer Ideen für die Umgestaltung von weiteren Verteilerkästen in Garath hat, kann sich an das Quartiersmanagement Garath 2.0 wenden. Das Stadtteilbüro an der Fritz-Erler-Straße 27 ist dienstags von 14 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr erreichbar oder per E-Mail an qm-garath@duesseldorf.de.