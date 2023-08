Einrichtungen des SKFM in Düsseldorf-Garath 60-Jahr-Feier am Wittenberger Weg

Die kleinen Bienen konnten die Füße kaum noch ruhig halten. Sie wollten ihren Eltern und den Honoratioren endlich vorführen, was sie für die 60-Jahr-Feier des Familienzentrums am Wittenberger Weg in Garath gelernt hatten. Doch die Kinder mussten sich gedulden, denn die Anzahl der Gratulanten war groß und fast jeder wollte ein paar Worte zum runden Geburtstag der vom Sozialdienst Katholischer Männer und Frauen (SKFM) getragenen Einrichtung sagen. „60 Jahre an einem Standort, 60 Jahre soziales Engagement das können nicht viele soziale Einrichtungen nachweisen“, sagte der Leiter des städtischen Jugendamtes Stephan Glaremin. „Es ist super, einen Träger zu haben, der sich konstant in einer Siedlung, die auch Problemlagen hat, sozial engagiert.“