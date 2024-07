Urbane Kunst in Düsseldorf Der Wittenberger Weg wird zur Street-Art-Meile

Bekannt ist Case Maclaim für seine fotorealistischen Werke, erklärt Celia-Maria Schmidt. Sie gehört zu den Organisatoren des „40 Grad Urban Art“-Festivals. Dieses wird bereits seit 2013 alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten in Düsseldorf durchgeführt. Immer entstehen dabei Graffiti von in der Szene bekannten Künstlern, zuletzt etwa an der bekannten Kiefernstraße in Flingern. Das Schaffen von Maclaim sei nun eine Art „Teaser“ für die anstehende Reihe, so Schmidt. Vom 30. August bis 6. September kommt das Festival nach Garath. Dann werden am Wittenberger Weg insgesamt sieben große Wandflächen und Hausfassaden gestaltet. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Führungen, Workshops und Musik.