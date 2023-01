Malwettbewerb von SOS-Kinderdorf in Garath Als Gewinn gab es ein Fotoshooting im Garather Schloss

Regelmäßig zu Weihnachten gibt es eine Charity-Aktion der Schloss-Mieter, erläutert Hofmann. In jedem Jahr geht der Erlös an eine andere karitative Einrichtung im Stadtteil. Im vergangenen Jahr wurde das SOS-Kinderdorf ausgesucht, das für sein neues Haus an der Matthias-Erzberger-Straße ein außergwöhnliches Klettergerüst für Kinder ins Café integrieren will. 10.000 Euro wird es kosten. „Wir haben das Geld inzwischen zusammen und können in Kürze den Schreiner beauftragen“, berichtet Sabine Kopka von SOS. Mit der Spende in Höhe von 845 Euro von den Schloss-Mietern soll für den Spielbereich eine Bücherwand und ein Teppich angeschafft werden.