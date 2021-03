Siedlung Jakob-Kneip-Straße wird saniert : Rheinwohnungsbau kann aufstocken

Die Rheinwohnungsbau will ihre Mehrfamilienhäuser an der Jakob-Kneip-Straße modernisieren. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 10 befürwortete die Bauvoranfrage des Wohnungsunternehmens. Das will seine Wohnhäuser an der Jakob-Kneip-Straße modernisieren und teilweise aufstocken. Dafür müssen 42 Mietparteien umziehen.

Während sich Ende Januar 2020 viele betroffene Anwohner in den Sitzungssaal drängten, in dem die Bezirksvertretung 10 zum Thema beriet, herrschte in der Sitzung am Dienstag Leere auf den Zuschauersitzen, obwohl dort die Bauvoranfrage zur Aufstockung der Häuser auf der Tagesordnung stand.