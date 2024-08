Stadtteilprojekt Garath 2.0 Es gibt wieder „Geld für gute Ideen“ in Garath

Und so können sich Interessierte bewerben: Eine formlose Bewerbung mit Angaben zur Person und Anschrift muss bis Donnerstag, 29. August, im Stadtteilbüro Garath (S-Bahn-Unterführung) abgeben werden. „Eine kurze Beschreibung, welchen Bezug die Bewerber zu Garath haben und welche Motivation sie haben, ist ausreichend“, erläutert Steffi Sasse vom Stadtteilteam Garath. Auch eine Bewerbung per Post (Stadtteilbüro Garath, Fritz-Erler-Straße 27, 40595 Düsseldorf) oder per E-Mail (info@unsergarath.de) ist möglich. Der öffentliche Wahl-Termin ist am Montag, 2. September, 18 Uhr, im Kulturhaus Süd, Fritz-Erler-Straße 21.