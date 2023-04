Gesamtschule Stettiner Straße Der erste Oberstufen-Jahrgang in Garath

Ab kommendem Jahr, wenn der erste Jahrgang in der Stufe 12 angekommen ist, wird die Schule dann auch Leistungs- und Grundkurse anbieten. Natürlich nicht in der Breite wie an Gymnasien, die 100 Schüler und mehr in der Oberstufe haben oder auch mit anderen Gymnasien kooperieren können. Leistungskurse soll es in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathe und Biologie geben, das haben die ersten Oberstufen-Schüler durch eine Vorabwahl bereits entschieden. Und dann sind die Lerngruppen noch kleiner. Was aber für die Schüler nun so gar keinen Nachteil bedeutet. Das Ziel ist definiert: Jeder von ihnen soll, wenn irgendmöglich, die Schule dann auch mit dem Abitur verlassen. Schulleiter Proksch geht davon aus, dass in den kommenden Jahren die Zahl der Schüler, die den Sprung in die Oberstufe schafft, wächst. Dann können auch die Angebote an der Garather Gesamtschule erweitert werden.