Bau in Garath : Das Matthäus-Haus nimmt Form an

Düsseldorf Eigentlich hätte das neue Zentrum der katholischen Gemeinde im Stadtbezirk 10 schon zum Gemeindefest eröffnet werden sollen. Jetzt geht man davon aus, dass dort Weihnachten gefeiert werden kann.

Langsam nimmt der runde Eckturm Gestalt an. Zurzeit sind Arbeiter beschäftigt, den Turm zu klinkern. Und damit entwickelt er sich immer mehr zum Pendant des Turms der benachbarten St.-Matthäus-Kirche in Garath. Und das ist auch so beabsichtigt. Denn das neue Gemeindezentrum soll sich dem Ensemble anpassen. Das hat der Architekt Peter Böhm geplant, der mit dem „Matthäus-Haus“, so der Name des künftigen Gemeindezentrums, die Architektur der Kirche, die sein Vater Gottfried Böhm gebaut hat, aufnimmt. Der Sakralbau wurde Ende der 1960er-Jahre errichtet und steht seit dem Jahr 1999 unter Denkmalschutz. Mehr als zwei Jahrzehnte später hat Peter Böhm die Bauweise beim Matthäus-Haus fortgeführt, aber ganz neu interpretiert. So passen auch die gemauerten roten Klinker perfekt zu dem Ensemble. Den besten Blick auf beide Türme hat der Betrachter, wenn er in der Fußgängerzone steht und Richtung René-Schickle-Straße schaut. Die Türme sind von dort aus fast identisch.