Auszeichnung in Düsseldorf Das „Bauwerk des Jahres“ steht in Garath

Knapp zwei Jahre nach der Eröffnung des neuen SOS-Kinderdorfs in Garath hat das Gebäude erneut einen Preis gewonnen. Der Architekten- und Ingenieursverein Düsseldorf (AIV) würdigte das Ensemble mit der markanten Holzfassade als „Bauwerk des Jahres“. Bei einer kleinen Feierstunde an der Matthias-Erzberger-Straße wurde die bronzene Plakette am Eingang des Mehrgenerationenhauses enthüllt.