Wiedereröffnung rückt näher : BV 10 finanziert die Veranstaltungstechnik der Freizeitstätte

Düsseldorf Das Gremium gibt rund 80.000 Euro für die Anschaffung frei. Ansonsten hätte die Einrichtung die Technik für jeden Termin teuer anmieten müssen.

Das Datum für die Wiedereröffnung der von Grund auf sanierten Garather Freizeitstätte steht fest: Am 18. November soll im großen Rahmen mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert werden. Bis sich der feierliche Vorhang am Abend hebt, sind in den vergangenen zwei Jahren über fünf Millionen Euro in den Umbau und die Sanierung gesteckt worden. Ein Großteil des Geldes kam aus Fördertöpfen der Europäischen Union über das Förderprojekt Garath 2.0.