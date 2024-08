2025 sind in NRW Kommunalwahlen Bürgersprechstunde von Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller in Garath

In gut einem Jahr sind Kommunalwahlen, bei der auch der Oberbürgermeister neu gewählt wird. Amtsinhaber Stephan Keller (CDU) hat schon verkündet, dass er in Düsseldorf wieder antritt. In seiner bisherigen Amtszeit tourt er regelmäßig durch die Bezirksvertretungen. Zudem nimmt Keller auch an vielen Termine quer durch die Stadt teil. Denn wer Wahlen gewinnen will, muss in der Stadt bekannt sein, nicht nur von Plakaten.