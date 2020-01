Quartiersentwicklung : Bürger in Garath reden mit

Garath Die Stadt will die Bürger in die Entwicklung des Stadtteils einbinden.

Dabei wollen die zuständigen Behörden auch die Bürger einbinden. Daher gibt es am kommenden Mittwoch, 15. Januar, einen Ortstermin auf dem Spielplatz an der Peter-Behrens-Straße. Dieser soll zu einem Wasserspielplatz ausgebaut werden. Die Stadt orientiert sich dabei an vergleichbaren Spielplätzen in anderen Stadtteilen. In Garath fehlt ein solches Angebot bisher. Es soll neben dem Wasser auch einen Bereich mit klassischem Spielgerät geben. Der Spielplatz soll an die Garather Fußgängerzone angebunden werden. Die Baukosten werden auf 459.000 Euro geschätzt, geplant ist eine Fläche von 2800 Quadratmetern. Bevor die Planungen in die Tat umgesetzt werden, sollen Bürger die Gelegenheit bekommen, Anregungen und Kritik zu äußern.