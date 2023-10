Kommunalwahl in Düsseldorf Bangen um Existenz des Stadtbezirks 10

Die nötige Neuordnung der Bezirke für die nächste Kommunalwahl versetzt die Bezirksvertreter in Garath und Hellerhof in Unruhe. Bereits im August war Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) zu Gast in der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) 10 gewesen. Thema war damals auch die Neuordnung – unter anderem kam als denkbarer Vorschlag die Zusammenlegung mehrerer Bezirke zur Sprache. Das könnte im Stadtsüden gegebenenfalls den großen Bezirk 9 (Benrath, Hassels, Himmelgeist, Holthausen, Itter, Reisholz, Urdenbach und Wersten) und den eher kleinen Bezirk 10 mit Garath und Hellerhof betreffen. In der jüngsten Sitzung im Garather Kulturhaus Süd führte dies erneut zu einer Diskussion.