GSV-Tennisplatz wird Filmkulisse : Student dreht auf dem Ascheplatz seiner Kindheit

Katja Hutko und Viktor Bashmakov besprechen mit Patrick Wallochny (v.l.) die nächste Szene, die gedreht wird. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Garath Die Tennisanlage des Garather Sportvereins dient als Kulisse für einen Film von Patrick Wallochny. Er wuchs in Hellerhof auf, studiert in Babelsberg und kehrt für einen Liebesfilm in seine Heimat zurück

Von Simona Meier

Schauspielerin Katja Hutko nimmt die Tennistasche und läuft Richtung Ascheplatz. Mehrmals nimmt das sechsköpfige Filmteam die Szene in Angriff, richtet Kamera und Ton aus. Die Vereinsanlage des Garather Sportvereins an der Koblenzer Straße dient ihnen als Kulisse. Mit fünf Jahren begann Patrick Wallochny (30), der in Hellerhof aufwuchs und das Annette-von Droste-Hülshoff Gymnasium besuchte, Tennis zu spielen.

Jetzt dreht er hier einen Film, verantwortet die Produktion und führt Regie. Er ist Student der Filmuniversität Babelsberg, Kurzfilm mit dem Arbeitstitel „Asche an den Schuhen“ wird sein Abschlussfilm. „Man sieht nie ein Tennisspiel in diesem Film, es geht nur um die Zwischenmomente“, sagt er. Seit Samstag dreht das Filmteam in Düsseldorf, erst im Fitnessclub Seestern und dann bis einschließlich Freitag auf der Tennisanlage des Garather Sportvereins. „Ich habe hier 16 Jahre Tennis gespielt, deswegen wollte ich sehr gerne auf dieser Anlage drehen“, sagt er.

Info Von Hellerhof nach Babelsberg Person Patrick Wallochny macht Film und Musik Produktionsfirma Ohne Falsch Film Studium Theater- und Medienwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Erlangen und Wien. Student an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

Dabei geht es ohne Drehbuch vonstatten, der Prozess ist eher experimentell. „Ich studiere im Master Montage an der Film-Uni in Babelsberg und hab ein Forschungsprojekt eingereicht“, erklärt der 30-jährige. Für die Schauspieler ist das eine Herausforderung, denn sie lernen dafür keinen Text auswendig. „Wir improvisieren das und haben uns der heutigen Szene gestern angenähert“, beschreibt Katja Hutko. Sie und Viktor Bashmakow stellen das Paar im Film dar: “Wir kommen fast ohne Sprache aus, das ist sehr spannend“, sagt ihr Filmpartner.

Entstehen soll ein emotionaler Faden, der durch den Film führt. Das Tennisfeld wirkt symbolisch, soll zeigen, das Dinge aneinander vorbeilaufen. „Es ist der Versuch, die Art der Kommunikation, die sich in den vergangenen 15 Jahren geändert hat, über Text- und Sprachnachrichten bildlich darzustellen“, beschreibt Wallochny sein Werk.