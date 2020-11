Freizeittipps im Lockdown : Das Forstrevier Süd ist ein unterschätztes Stück Natur

Garath/Hassels Wegen der Pandemie sind viele Aktivitäten nicht möglich. Doch der Garather und Hasseler Forst verspricht Ruhe, eine Auszeit – und kein Infektionsrisiko.

Auch und gerade in Zeiten von Corona wollen sich viele Menschen an der frischen Luft bewegen und suchen dafür auch Orte, die weniger überlaufen sind. Die bekannten und beliebten Naturräume des Düsseldorfer Südens finden sich zumeist in der Nähe des Rheins: die Kämpe, der Schlosspark oder die Jücht. Doch auch auf der anderen Seite der Landeshauptstadt befindet sich ein schönes Waldgebiet. Das von der Stadt als Forstrevier-Süd betitelte Gelände zieht sich von der Stadtgrenze zu Hilden-Richrath im Süden bis zum Nordufer des Unterbacher Sees und dem Eller Forst. Hier findet der Naturfreund weniger Postkartenmotive als am Rhein, dafür eine gewisse Abgeschiedenheit und Ruhe, wie sie in der Großstadt selten ist.