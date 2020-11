Garatherin in der Sendung „Klein gegen groß“ : Leni schlägt die Profis

Garath In der ARD-Sendung „Klein gegen groß“ trumpfte die Garatherin Leni Fiechtl auf. Ihr Duell gegen die drei Nachrichtensprecher, darunter Jens Riewa, gewann die Elfjährige deutlich.

Für Michelle Hunziker und Comedian Ralf Schmitz stand außer Frage, dass Leni Fiechtl den drei Nachrichtensprechern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, Jens Riewa, Cornelia Boesch und Roland Adrowitzer, beim Erkennen von Regierungschefs aus aller Welt keine Chance lassen wird. Und so kam es dann auch in der jüngsten ARD-Sendung „Klein gegen groß“. Die elfjährige Garatherin gewann ihr Duell souverän mit 15:3.

Politik dämpft Erwartungen an Lockerungen in Corona-Lockdown

Bund-Länder-Beratungen am Montag : Politik dämpft Erwartungen an Lockerungen in Corona-Lockdown

Weil für die Sendung von „Klein gegen groß“ ein Kind gesucht wurde, das sich politisch engagiert, fiel der Blick der Produktionsfirma auf Düsseldorf. Besser gesagt auf den südlichen Stadtteil Garath. Dort sitzt Leni nämlich seit März 2019 dem Kinderparlament vor. Die Idee dazu hatte ein Jahr zuvor Maren Siegel, die die dortige Freizeitstätte leitet. Es ist das einzige Gremium seiner Art in Düsseldorf. Leni, die damals als Schülersprecherin der Montessori-Grundschule in das Parlament einzog, wurde als Vorsitzende gewählt. Die Produktionsfirma bat Leni deshalb, sich für das Duell gegen die drei Nachrichtensprecher zu bewerben.

Nur noch bis Ende des Schuljahres sitzt sie im Kinderparlament. Dann ist sie zu alt dafür. Ihr Eindruck ist, dass dessen Mitglieder in den vergangenen Jahren viel bewegt hätten. Unter anderem haben sie aktiv an der Neugestaltung der Garather Spielplätze mitgearbeitet und eine Müllsammelaktion initiiert. Nach den Sommerferien konnten sich die Kinder unter den bekannten Corona-Auflagen immerhin schon einmal treffen. „Allerdings können wir uns derzeit leider nicht in den Arbeitsgruppen zusammensetzen“, erzählt Leni. Gelernt hat sie in ihrer Tätigkeit als Vorsitzende des Kinderparlamentes, dass Kinder Rechte haben. Ihre Mutter fügt hinzu, dass diese zudem auch andere Bedürfnisse als Erwachsene hätten: „Das ist toll, dass das wahrgenommen wird.“ Nächstes Jahr will sich Leni überlegen, ob sie nach den Sommerferien dann im Jugendparlament weitermachen will.