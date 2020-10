Sport in Düsseldorf : Geldstrafe und Punktabzug für Garather Sportverein

Seyit C. liegt nach der brutalen Attacke eines Spielers des Garather SV in der Uni-Klinik. Bei dem Schlag wurde sein Kehlkopf geprellt. Foto: privat

GARATH Nach dem Angriff auf einen Schiedsrichter blieb der beschuldigte Spieler der Verhandlung fern. Bei der Begegnung zwischen dem Garather SV und dem TSV Eller 04 II hatte ein Garather Spieler den Schiedsrichter niedergeschlagen.

Am 27. September war Schiedsrichter Seyit C. von ihm zweimal gegen den Hals geschlagen worden, nachdem er ihn in der 80. Minute vom Feld gestellt hatte. C. musste daraufhin mit einer Kehlkopfquetschung im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sprach von einer lebensbedrohlichen Situation. Zwischen den Spielern beider Mannschaften war es im Anschluss an die Schläge zur Rudelbildung gekommen. Der beschuldigte Spieler war wenige Tage später dem Haftrichter vorgeführt worden, da Fluchtgefahr bestanden haben soll.