Garath : Vorbereitung für das Sonnenradfest

Garath Über 40 Infostände sind geplant. Es spielt die Band Der letzte Schrei.

Fast alle Vereine und Institutionen aus Garath und Hellerhof haben sich für das große Sonnenradfest angemeldet, das am kommenden Wochenende stattfinden wird.

Bereits seit den 70er Jahren lädt die Verwaltung von Garath die Bürger einmal im Jahr zu ihrem Jahresempfang ein, der entweder als Sommer- und Familienfest oder als gemeinsames Frühstück gestaltet wird. Zwischen der Sparkassenfiliale und der Sonnenwiese am Anne-Frank-Haus wird es über 40 Infostände von verschiedenen Vereinen, Institutionen und Initiativen geben. Einen davon haben auch die Mitglieder der Bewegung Maria 2.0 aufgebaut, die das Sonnenradfest nutzen wollen, um die Garather über ihre Forderungen nach mehr Gleichberechtigung in der katholischen Kirche zu informieren. Auch nach der Kirchenstreik-Woche, zu der die Aktion Maria 2.0 aufgerufen hatte, bleibt in Garath eine Gruppe aktiv und trifft sich regelmäßig.