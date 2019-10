Stadtteilerneuerungsprojekt Garath 2.0 : 500.000 Euro für Garaths Straßengrün

Garath / Hellerhof Die CDU-Fraktion im Bezirk 10 moniert, dass Hellerhof vernachlässigt werde. Die SPD teilt diese Auffassung nicht.

Garath soll schöner und das Grün vielfältiger werden. Dazu hat das Gartenamt ein umfassendes Konzept vorgelegt, wie die Grünstreifen entlang der zentralen Straßen und Kreuzungen lebendiger gestaltet werden können. Die Maßnahme ist Teil des Projekts Garath 2.0, rund eine halbe Million Euro stehen dafür zur Verfügung. In ihrer Sitzung beschloss die Bezirksvertretung nun das Konzept. Bis zur Pflanzsaison 2020/2021 sollen die Frankfurter Straße, Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße, Am Kapeller Feld vor der Garather Schlosswiese, Koblenzer und Rostocker Straße sowie deren Kreuzungsbereiche neu gestaltet werden. Je nach Standort variiert der Anteil von Blumen und Gräsern.

In Anbetracht der zahlreichen Fördermaßnahmen für den Stadtteil wird allerdings aus dem angrenzenden Hellerhof das Grummeln lauter. „Die Hellerhofer fühlen sich vernachlässigt“, berichtete Adelheid Schliwa von der CDU-Fraktion. Sie hatte sich beim Vertreter des Gartenamts erkundigt, ob Reste der Pflanzenmischungen in Hellerhof ausgesät werden könnten. Dies sei nicht möglich, weil der Kauf der Saatgutmischungen an Fördermittel gebunden sei. Auch ihre Parteikollegin Monika Bos bedauert dies. „Monheim wird schöner, Garath wird schöner. Die Bedürfnisse von Hellerhof sollten auch gesehen werden.“ Schließlich sei es ein merkwürdiger Anblick, wenn in Garath auf den Zwischenstreifen hübsche Blumen blühten und an der Stadtteilgrenze diese Grüngestaltung schlagartig abreiße.