Jubiläum : 50 Jahre Montessori-Schule in Garath

Garath Der Anfang war schwer und zwischenzeitlich drohte das Aus. Doch die Schule gibt es noch – und sie wächst weiter.

In den ersten Jahren fehlte es an vielem, an Unterrichtsmaterialien, an Räumen, an Geld. Eltern und Lehrer machten das mit viel Engagement wett. Das ist bis heute eine Konstante, sagt Sandra Gehrke, seit 2012 an der Schule und seit 2016 Leiterin. „Ohne diesen Einsatz mit Herzblut ist vieles nicht vorstellbar.“ Elternprotest, Unterschriftenaktionen waren es, die das Aus der Schule verhinderten, als 1972 diese Presse-Meldung alle aufschreckte: „Montessori-Klassen sind in Gefahr, Montessori-Klasse nicht genehmigt, Eltern erhielten Ablehnungsschreiben eine Woche vor der Einschulung“. Doch noch am Nachmittag des 1. Schultages des neuen Schuljahres kommt der Beschluss des Rates: „Gründung einer selbstständigen Montessorischule in Garath“. Die Schule hat nun vier Klassen und 136 Schülerinnen und Schüler. Doch zwei Jahre später, heißt es in der Schulchronik, will der Regierungspräsident erneut die Montessori-Arbeit beenden. Aber wieder ist der Protest von Eltern und Lehrern erfolgreich. Dieses Mal dauerhaft.