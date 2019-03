Projekt: Blumen gegen das Bienensterben

Garath Die Aktion „1m² Bienenweide“ startet wieder. Ab sofort kann sich jeder ein kostenloses Tütchen Bienenweide-Samen in der Bezirksverwaltungsstelle 10 abholen.

(anst) Insgesamt 300 Tütchen liegen ab sofort in der Bezirksverwaltungsstelle 10, Frankfurter Straße 231, bereit und können zu den üblichen Bürozeiten abgeholt werden. „So lange der Vorrat reicht“, sagt Uwe Sandt, Leiter der Bezirksverwaltungsstelle 10. Seit mittlerweile vier Jahren beteiligt sich die Bezirksverwaltung an der Initiative „1m² Bienenweide“ des Imkervereins Apidea mellifica. Anfangs lief es zunächst etwas schleppend, in den Schaukästen musste die Aktion zunächst beworben werden. Mittlerweile fänden die Tütchen jedoch reißenden Absatz, so Sandt. „Das liegt bestimmt auch daran, dass das Bienensterben mittlerweile in aller Munde ist.“ Denn Wild- und Honigbienen zählen zu den wichtigsten Nutztieren der Menschheit: 85 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge im Pflanzen- und Obstbau hängen in Deutschland von der Bestäubung ab. Doch gerade ab Jahresmitte nimmt das Nahrungsangebot für Honigbienen deutlich ab. Bäume und andere Pflanzen tragen keine Blüten mehr, sondern Früchte. Intensive Landwirtschaft verdrängt viele Pflanzen wie Klatschmohn und Kornblume aus der freien Natur, die für den Naturkreislauf eigentlich unverzichtbar sind. Nach der Rapsblüte, die im Juli endet, finden Bienen dann hektarweit keine Nahrung mehr. Oftmals ist das Nahrungsangebot in der Stadt, dank vieler Kleingartenanlagen, Friedhöfe, Blumenkästen und nicht zuletzt der städtischen Bepflanzung sogar noch besser als auf dem Land. Gerade viele ländliche Gegenden verkommen immer mehr zu „grünen Wüsten“.