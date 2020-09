Kommentar : Düsseldorf und seine Einfallstore

Friedrichstadt ⇥nicole.kampe⇥@rheinische-post.de

Es ist ein bisschen wie im Sport: Wenn man einmal abgestiegen ist, dann ist es schwer, wieder hochzukommen. Deshalb ist viel Wahres dran an Andreas Reichaus Satz: „Wenn nicht bald etwas passiert, wird die Straße sterben und nicht wiederbelebt werden können.“ Das wäre nicht nur schade, sondern hätte auch fatale Auswirkungen auf Düsseldorfs Zentrum. Denn aus dem Süden kommen viele Menschen – momentan noch zu oft mit dem Auto – über die Friedrichstraße ins Zentrum. Was für eine Wirkung hätte eine Straße, in der es nur noch Leerstand gibt? Düsseldorf und seine Einfallstore, irgendwie gibt es da ein Problem – Stichwort: Hautbahnhof.