Arbeiten Düsseldorf-Friedrichstadt : RRX: Neuer Ärger an der Gustav-Poensgen-Straße

RRX: Neuer Ärger an der Gustav-Poensgen-Straße

Ein Saugbagger untersucht die Fundamente der Stützwand, um zu prüfen, ob sie die Last einer zusätzlichen Wand aufnehmen könnte. Foto: Sawalies

Friedrichstadt Bei der Untersuchung der Stützwand-Fundamente sollen mehrere Bäume erheblich beschädigt worden sein, klagt die Bürgerinitiative vor Ort.

Die Bürgerinitiative RRX hatte es befürchtet: Bei den Untersuchungen der Stützwand-Fundamente entlang der Gustav-Poensgen-Straße sollen Bäume beschädigt worden sein. Jene Bäume, um deren Erhalt die Bürgerinitiative hart gekämpft hat. Sogar von „erheblichen Schäden“, spricht Dieter Sawalies, der die Arbeiten aus seiner Wohnung beobachten konnte. Und das sei nur ein Vorgeschmack, fürchtet der Anwohner. Für den Aufbau einer zehn Meter hohen Lärmschutzwand, die in den Plänen zum Bau des Rhein-Ruhr-Expresses enthalten ist, müssten deutlich größere Fahrzeuge auf der Straße rangieren. „Ich möchte die Notwendigkeit der vollen Länge der Lärmschutzwand an der Gustav-Poensgen-Straße nochmals infrage stellen“, sagt Sawalies, der fordert, dass alle weiteren Arbeiten ausschließlich auf dem Boden der Deutschen Bahn ausgeführt werden.

Dass die Anwohner im Viertel so empfindlich sind, hat eine Vorgeschichte: Im Frühjahr 2017 legte die Deutsche Bahn ihre Pläne zum Bau des RRX vor, in denen unter anderem eine bis zu zehn Meter hohe Lärmschutzwand entlang der Gustav-Poensgen-Straße vorgesehen ist. Dafür kündigte die Bahn an, möglicherweise bis zu 71 Bäume entlang der Straße fällen zu müssen. Bäume, die zum Teil mehr als 100 Jahre alt sind. Die Bürgerinitiative wurde gegründet, bis zu 200 Menschen gingen auf die Straße, um für den Erhalt der Platanen zu kämpfen. Einen Freibrief wollte die Stadt der Deutschen Bahn schließlich nicht erteilen, die vor dem Planfeststellungsbeschluss eine eindeutige, nicht widersprüchliche Darstellung über die Anzahl zu erhaltender und zu fällender Bäume im Abschnitt zwischen Wehrhahn und Reisholz forderte.