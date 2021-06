Kunstaktion in Düsseldorf : Kreative gestalten Schaufenster

Düsseldorf Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, muss an einem Wettbewerb teilnehmen. Organisiert wird die Schaufensteraktion von der Wirtschaftsförderung.

Nach dem Erfolg der beiden Projekte „Loretto 9“ und „Arkadia“ setzt die Wirtschaftsförderung Düsseldorf ihre „KomKuK-Fenster“ nun auf der Friedrichstraße fort. Gemeinsam mit der Hotelgesellschaft Motel One, welche die Eigentümerin des ehemaligen Stern-Verlag-Gebäudes ist, werden insgesamt vier Fenster der Hausnummern 24, 26 und 28 – deshalb der Projektname „Friedrich 2468“ – zur Gestaltung vergeben. Dafür findet ein Wettbewerb statt, an dem in Düsseldorf ansässige Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständige der Kultur- und Kreativwirtschaft teilnehmen können.

Das Interesse an solch einer Präsentationsmöglichkeit ist groß. Beim Bewerbungsaufruf für das Projekt an der Lorettostraße 9 wurden insgesamt 64 abwechslungsreiche Ideen bei der Wirtschaftsförderung eingereicht, 18 davon wurden ausgewählt und über ein Jahr hinweg präsentiert. Zu sehen gab es die gesamte Bandbreite der Kreativwirtschaft: von Schmuck- und Modedesign über Architektur und Interieur bis hin zu Fotografie, Kunst, Szenografie und Games. Ähnlich war es beim Projekt „Arkadia“ im Säulengang der ehemaligen Kämmerei am Marktplatz. Hier kamen in nur zehn Tagen über 80 Bewerbungen zusammen, von denen acht umgesetzt wurden.