Kommunalwahl in Düsseldorf : Döner-Verkäufer modelt für Linke

Friedrichstadt Seit einigen Wochen prangt Seydi Dogans Foto an zahlreichen Laternenmasten im Düsseldorfer Stadtraum. Dabei tritt der Betreiber eines Döner-Imbiss bei der Kommunalwahl am 13. September gar nicht an. Weder für Die Linke, auf deren Plakaten er zu sehen ist, noch für eine andere Partei.

Auch von den Gästen seines Imbiss wird der Türke häufig auf seinen Model-Job angesprochen. „Bestimmt 20 Mal am Tag“, sagt er und lacht. Mag daran liegen, dass sein Konterfei gleich zwei Mal in direkter Umgebung des Imbiss zu sehen ist. Gestört habe sich bisher noch niemand an seinem unbezahlten Engagement, so Dogan. „Alle fanden es okay.“ Für den Betreiber der „Döner Ecke“ ist die Kommunalwahl übrigens eine Premiere: Nach knapp 20 Jahren in Deutschland bekommt Seydi Dogan im September einen deutschen Pass. Am 13. September darf er also erstmals seine Stimme abgeben. Wird er dann jene Partei wählen, für die er sich fotografieren ließ? Dogan bejaht. „Wissen Sie, ich bin Kurde“, erklärt er. „Wir Kurden haben immer mehr mit den Linken zu tun.“