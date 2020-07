Großeinsatz in Düsseldorf : Haus in Friedrichstadt eingestürzt - Bauarbeiter vermisst

Düsseldorf In einem Innenhof im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt ist ein mehrstöckiges Gebäude eingestürzt. An dem Haus wird derzeit gebaut. Ein Bauarbeiter wird vermisst.

In einem Innenhof zwischen Tal- und Luisenstraße ist am Montagmittag ein mehrstöckiges Gebäude eingestürzt. Die Feuerwehr sucht auf der schwer zugänglichen Unglücksstelle einen vermissten Arbeiter. Insgesamt sollen elf Arbeiter auf der Baustelle gewesen sein. Einer von ihnen werde zudem wegen eines internistischen Problems im Krankenhaus behandelt, heißt es.

Das Gebäude befindet sich in Besitz einer Firma für Verpackungsmaterial und war früher das Verwaltungsgebäude. Nach Angaben des Betriebs wurde das Haus in den 30er Jahren neu gebaut, im Zweiten Weltkrieg jedoch zerstört. In den 50er Jahren hat die Firma nach eigenen Angaben das neu errichtete Hauptverwaltungsgebäude an der Luisenstraße wieder bezogen.