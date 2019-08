Gastronomie in Düsseldorf : Italienische Genüsse in der L’Osteria

Betriebsleiter Dara Baban serviert im Restaurant L’Osteria Riesenpizzen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In Düsseldorf gibt es inzwischen drei Restaurants von der Nürnberger Gastro-Kette. Spezialität: riesige Pizzen und selbst gemachte Pasta.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Das mehrstöckige Gebäude an der Jahnstraße ist noch gar nicht fertig, und bewohnt schon gar nicht. Sogar ein Gerüst reicht noch vom Asphalt bis zum Dach. Aber die L’Osteria im Erdgeschoss ist schon da. Die Inhaber der Gastro-Kette haben es eilig, Zeit ist wertvoll bei Neueröffnungen. So ist die dritte Düsseldorfer L’Osteria-Filiale noch hinter einem Bauzaun versteckt. Bei unserem Testbesuch an einem frühen Mittwochabend ist das Restaurant trotzdem gut besucht, im Laufe des Abends sind alle Plätze besetzt.

Schick ist die Einrichtung. In der Raummitte stehen einige runde Tische, an den Fenstern gibt es Sessel und sogar ein Sofa, alles hochwertig, modern und einladend. Auffallend: die Küche ist baulich ins Restaurant gerückt und ganzheitlich offen. So kann den Pizza-Bäckern und Pasta-Köchen zugesehen werden, wie sie Käse in mehreren Varianten, viele Gemüsesorten, saftigen Schinken und den Teig bearbeiten.

Info Adresse, Öffnungszeiten und weitere Standorte L’Osteria Jahnstraße 1, Düsseldorf-Friedrichstadt Kontakt Reservierungen unter Telefon 0151 43444884 oder per E-Mail an duesseldorf.jahnstraße@losteria.de Öffnungszeiten Montags bis samstags, 11 bis 24 Uhr, sonntags 12 bis 23 Uhr Andere Filialen Weitere Restaurants der Kette L’Osteria gibt es an der Theodorstraße 194 in Rath und im Flughafen-Terminal Düsseldorf. Noch im Sommer oder im Herbst soll an der Berliner Allee ein Restaurant der Kette eröffnet werden. Deutschlandweit ist die Firma an rund 100 Standorten vertreten.

Für unser Testessen bestellen wir eine Pizza. Sie sei riesengroß und besonders gut, haben uns Freunde erzählt. Dazu ordern wird noch einen Insalata Quinoa Avocado und als Vorspeise eine Bruschetta. Vor dem ersten Bissen beeindruckt uns die junge Servicemitarbeiterin. Obwohl sie mehrere Tische zu bedienen hat und eigentlich im Stress sein müsste, ist sie außerordentlich aufmerksam, gut gelaunt und schnell im Job. Auf unsere Frage, welcher Wein zur Pizza passt, hat sie fix eine Antwort („Der weiße Lugana wird gern genommen“) – und wir werden von dem guten Tropfen nicht enttäuscht.

Nach dem Genuss der Bruschetta (mit frischen Tomaten, Knoblauch und Basilikum) fragen wir uns verblüfft, wie wir die mächtige Pizza mit Mozzarella, gegrilltem Gemüse, frischen Egerlingen und Knoblauch schaffen sollen. Aber der Teig ist sehr dünn, das knusprige Teil bald verputzt. Nur vom frischen Rucola hätten wir gern mehr gehabt als die drei einsamen Blättchen in der Mitte.

Der Quinoa-Salat ist optisch eine Wucht. Gut kombiniert harmonieren die Farben von Quinoa, Rote Bete, Kirschtomaten, Avocado, Granatapfelkerne, Chiasamen und Sonnenblumenkernen miteinander. Am Geschmack indes irritiert uns eine bittere Note. Wir fragen die freundliche Kellnerin, die fix einen Kollegen holt und das kleine Rätsel löst. Die unbekannte Würze ist das Dressing, bei dem der Koch es wohl sehr gut gemeint hat mit einer bestimmten Zutat. Frische Rucola-Blätter nämlich sind in das Dressing gemixt und wir müssen schmunzeln, weil wir uns zuvor erst mehr von dem Gewächs gewünscht hatten. Im Dressing jedenfalls ist das Kraut nicht jedermanns Geschmack. Aber wir finden gut, dass die Soßen selbst gemacht werden und aus diesem Grund eben nicht immer gleich schmecken.

Selbst gemacht ist in der L’Osteria auch die Pasta. Sie wird in einer eigenen Produktionsstätte produziert und es gibt sie in mehreren Sorten. Alles ordentlich serviert, schmackhaft und üppig.