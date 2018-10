Friedrichstadt: Baustelle ärgert Markthändler und Kunden

Friedrichstadt Seit Wochen ist die Baustelle am Fürstenplatz eingerichtet. Was passiert, wissen Kunden und Händler nicht, die vergeblich versucht haben, einen Arbeiter dort anzutreffen.

Als Ursula Struwe Ende August in den Urlaub gefahren ist, war noch alles in Ordnung auf dem Fürstenplatz. Bei ihrer Rückkehr ein paar Wochen später dann war sie plötzlich da: die Baustelle am Stadtwerke-Häuschen, dort wo samstags die Marktstände aufgebaut werden. „Der Fischstand kommt gar nicht mehr, weil sein Platz weg ist“, sagt Struwe, die endlich wissen will, wie lange noch das Loch im Boden klafft, das mit rot-weißen Baken abgesperrt ist. Jeden Morgen nimmt sie sich vor, Arbeiter anzusprechen, täglich kommt die Anwohnerin des Fürstenplatzes an der Baustelle vorbei. „Aber ich habe noch niemanden getroffen“, sagt sie. „Und die Markthändler wissen auch von nichts.“