Hauseinsturz in Düsseldorf : Zu gefährlich für die Rettungshunde

Foto: RP/RHBN Silvia Wessels, hier mit Hündin Picasa, steht auf Abruf bereit, um an der Düsseldorfer Unglücksstelle zu helfen.

Düsseldorf Hundeführerin Silvia Wessels war am Montag mit einer Rettungshundestaffel vor Ort am dem eingestürzten Haus in Düsseldorf-Friedrichstadt. Nach mehreren Stunden mussten Mensch und Tier jedoch wieder abrücken.