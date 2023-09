Einzelhandel in Düsseldorf Weiterer Rückschlag für die Friedrichstraße

Wieder eine schlechte Nachricht für die gebeutelte Friedrichstraße: Nachdem die Stadt bekannt gab, dass sich die langwierigen Baustellenarbeiten zur Installation einer Fernwärme-Leitung in die Innenstadt voraussichtlich noch bis Ende 2026 hinziehen wird, der Straßenbau bis 2028 dauert und in dessen Anschluss auch noch der Graf-Adolf-Platz umgebaut wird, droht den Einzelhändlern vor Ort ein neuer Rückschlag. Denn ihr Zentrenmanagement steht vor dem Aus – wie auch die an der Gerresheimer Heyestraße-Süd und an der Gumbertstraße in Eller.