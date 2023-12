Discounter schließt Filiale in Düsseldorf Lidl verliert das Kö-Duell gegen Aldi

Das Duell der Discounter, der ewig währende Konkurrenzkampf von Aldi und Lidl, hat sich inmitten des Weihnachtsgeschäfts 2023 entschieden – zumindest an diesem zentralen Standort in Düsseldorf: Lidl hat seine Filiale an der Königsallee verlassen. Was Passanten schon seit zwei Wochen sehen können, hat das Unternehmen unserer Redaktion jetzt offiziell bestätigt. „Wir haben beschlossen, die Filiale an der Königsallee zum 30. November zu schließen“, schreibt Lidl-Sprecherin Julie Simone Berger.