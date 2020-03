Kultur in Düsseldorf : Unbekannter erinnert mit Plakaten an Haltestellen an Brauseabriss

Dieses Plakat hing unter anderem an der Haltestelle Uhlandstraße. Foto: Christopher Weber

Düsseldorf Auf den ersten Blick sieht es aus, wie ein städtisches Plakat. Doch für ein Event der Stadt sind die Riesenposter an einigen Rheinbahn-Haltestellen eher nicht gedacht.

(nika) Manchmal lohnt es sich doch, Werbeplakate an Bus- und Bahnhaltestellen genauer anzuschauen. Zum Beispiel an der Station Uhlandstraße, wo hinter einer Glasscheibe der Firma Wall bis zum Freitagnachmittag ein Plakat hing, das auf den ersten Blick so aussah, als wäre es eine städtische Produktion.

Gehalten in den Farben der Stadt Düsseldorf, rot und blau, vielleicht eine Werbung für ein Event oder ein neues Projekt, werden viele beim Vorbeigehen gedacht haben. Alles falsch.

Die Stadt selbst würde wohl kaum von sich behaupten, „Düsseldorf ist langweilig“. So stand es da aber geschrieben auf dem Plakat, das auf die Gentrifizierung aufmerksam machen wollte, auf den Abriss der Brause an der Bilker Allee, mit großen roten Buchstaben: Off-Kultur statt In-Viertel“. Zu sehen war im Hintergrund das frühere Domizil des Vereins Metzgerei Schnitzel, der viele Jahre sein Vereinsheim in einer alten Tankstelle in Friedrichstadt hatte.

Der unbekannte Werber hatte auch einen längeren Text verfasst, der auf dem Poster abgedruckt war: „Die Party ist vorbei: Kleine Läden, kleine Clubs und Initiativen erfüllen einen Stadtteil erst mit Leben. Sie sind beliebte Treffpunkte und auch manchmal der Beginn für die eine oder andere Karriere gewesen. Die Aufwertung von Quartieren, die Schaffung von teuren Wohnungen, die Verdrängung der alten Bewohner*innen führen zu einem Wandel in den Stadtteilen. Kleine Läden, kleine Clubs und Initiativen sind oft von dieser Gentrifizierung betroffen. So wie die Brause in Bilk. Nachdem die Stadt 17 Jahre in der alten Tankstelle mit Off-Kultur bereichert wurde, gingen Ende Mai 2019 an der Bilker Allee die Lichter aus.“

Weitere Plakate soll es auch noch an anderen Stationen geben, wie ein Mitglied des Vereins Metzgerei Schnitzel erzählt. Der Verein jedenfalls hatte sofort im sozialen Netzwerk Facebook ein Foto gepostet und geschrieben: „Wer immer es auch war: Vielen Dank.“