Projekt der Hochschule Düsseldorf Ideen für Düsseldorfs wärmsten Stadtteil

Dietmar Wolf, der Bürgermeister des Stadtbezirks 3 (Oberbilk, Unterbilk, Bilk, Friedrichstadt, Hafen, Hamm, Flehe, Volmerswerth) hörte ganz genau zu, als die Studierenden der Hochschule Düsseldorf (HSD) ihre Ideen für die klima- und lebensfreundlichere Umgestaltung von Friedrichstadt präsentierten. „So einiges von dem, was präsentiert wurde, ist in Politik und Verwaltung bekannt. Wichtig ist, dass wir jetzt den wissenschaftlichen Bezug bekommen“, meinte Wolf. „Viele Ideen werden positiv verstärkt: Wir müssen mehr Grün ins Quartier bekommen, etwas gegen die Anonymität der Bewohner in der Großstadt und noch so einiges mehr tun.“