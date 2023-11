Selbsthilfe in Düsseldorf Düsseldorfer Schüler streichen ihre Schule neu

In den drei Tagen, in denen die Malerinnung an der Schule ist, „versuchen wir so viel wie möglich zu schaffen“, sagt Lehmann. „Was übrig bleibt, übernehmen wir in Eigenregie.“ En Stockwerk allerdings bleibt vorerst noch im nicht mehr ganz frischen Orange. Dort sind die Decken circa vier Meter hoch. Weil man für das Streichen Gerüste aufstellen muss, müsste das die Stadt organisieren. „Schüler und Eltern beschweren sich“, bedauert Lehmann. Bisher sei die Schule „vertröstet“ worden, er hoffe nun, dass die Stadt im nächsten Schuljahr die Initiative ergreift und auch diese Wände streichen lässt.