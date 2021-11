Stadtgespräch Düsseldorf : Beauty-Tipps von Nazan Eckes

Jana Ina Zarrella (links) und Nazan Eckes in Düsseldorf Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In Friedrichstadt eröffnete Lancôme jetzt seinen ersten Phygital-Pop-up-Store. Bei der Party kamen auch die prominenten Gäste ins Plaudern.

Jede hat so ihre Schmink-Tricks, Lieblingscremes und Pflege-Routine. Da ist die Moderatorin und Buchautorin Nazan Eckes keine Ausnahme. Mit kürzer geschnittenem Haar, sorgfältig geschminkt und top gestylt im handschuhweichen camelfarbenen Leder-Overall und passenden High-Heel-Stiefeln verriet die 45-Jährige, dass sie jeden Abend – selbst wenn es noch so spät ist – zwischen Abschminken und Nachtcreme ihr Gesicht intensiv massiert: „Das ist mein liebgewordenes Ritual, das mit meiner türkischen Herkunft zu hat. In der Türkei gehören Massagen von Kopf bis Fuß zum alltäglichen Leben, und Hamam kennt jeder.“

Zu ihrer täglichen Routine zählt auch Sport. Meist morgens, wenn die Familie noch schläft, geht Nazan Eckes auf einstündige Joggingrunde. „Das hält fit und macht die Haut schöner.“ Weil sie als Berufstätige und als Mutter von zwei Jungen ständig in verschiedene Rollen schlüpft, fehlt es stets an Zeit für aufwendiges Schminken. „Ich habe mir viel von den Maskenbildnerinnen abgeguckt und weiß inzwischen, wie ich am besten mit dem richtigen Glow an der richtigen Stelle schnell frisch aussehe. Ganz wichtig sind die Augenbrauen. An die lasse ich niemanden ran und ziehe immer selbst nach“, sagte die 45-Jährige bei der Eröffnung des ersten zugleich Off- und Online-Pop-up-Stores von Lancôme in Düsseldorf.