Bürogebäude in Düsseldorf Der Rohbau des „Curve“ steht

Die Arbeiten am sechsstöckigen Bürogebäude „Curve“ schreiten voran. Der Rohbau steht und auch erste Fenster wurden bereits in die wellenförmige Fassade eingesetzt, die dem Gebäude seinen Namen gibt. „Außerordentlich zufrieden“ zeigte sich dementsprechend Dieter Becken beim Richtfest am Donnerstag. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt der Chef des Hamburger Immobilien- und Investmentunternehmens Becken, das den Komplex an der Helmholtzstraße 19 realisiert.