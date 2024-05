Unfall in Düsseldorf-Friedrichstadt Pkw und Straßenbahn kollidieren – mehrere Verletzte

Die Straßenbahn erfasste daraufhin den Wagen und schob in mehrere Meter in das Gleisbett. Eine der drei Insassinnen des Pkw, eine 24-jährige Niederländerin, wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vor Ort von einer zufällig anwesenden Ärztin reanimiert werden musste. Die Verletzte kam zu Bewusstsein und wurde in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Insassinnen aus dem Seat und der 25-jährige Fahrer der Bahn sowie ein weiterer 53-jähriger Mitarbeiter der Rheinbahn, der sich mit dem Fahrer in der Führerkabine der Straßenbahn befand, erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls Kliniken zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.