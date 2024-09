Stellplätze für Räder in Düsseldorf Neue Mobilitätsstation am Fürstenplatz eröffnet

Bereits Ende Januar ist am Fürstenplatz eine Fahrradstation eröffnet worden, die 24 sichere und witterungsfeste Fahrradstellplätze zur Verfügung stellt. Aufgrund der hohen Nachfrage und einer mittlerweile hundertprozentigen Belegung wurde das Mobilitätsangebot am Fürstenplatz nun erweitert. Das neue Mobilitätsangebot am Dreiecksplatz zwischen Kirchfeldstraße, Fürstenplatz und Remscheider Straße umfasst acht Fahrradbügel, eine Sharingstation für das sichere und ordentliche Abstellen von Leih-Fahrrädern und E-Scootern sowie zwölf weitere im Umfeld des Fürstenplatzes; vier Carsharing-Stellplätze, davon zwei elektrifiziert, eine Reparaturstation für Fahrräder, Kinderwagen und Co. sowie neue Sitzgelegenheiten.