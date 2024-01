Düsseldorfer Hotelchefin klagt „Zustand der Friedrichstraße ist geschäftsschädigend“

Düsseldorf · Seit sieben Jahren wird an der Friedrichstraße, einer der wichtigsten Einfallstraße in die Stadt, gebaut. Jetzt geht die Kritik der Düsseldorferin Eva Herrmann am schleppenden Fortgang der Arbeiten viral.

07.01.2024 , 14:43 Uhr

Eva Herrmann ist entsetzt über den Zustand der Friedrichstraße. Foto: Eva Herrmann

Von Stefani Geilhausen und Maximilian Nowroth