Kostenpflichtiger Inhalt: Ein Toter nach Hauseinsturz : Wie Technik bei der Vermisstensuche in Düsseldorf hilft

Die Einsturzstelle am Dienstagmittag. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Die Suche nach dem noch vermissten Bauarbeiter in den Trümmern eines Mehrfamilienhauses gestaltet sich schwierig. Das Gebäude in der Düsseldorfer Innenstadt war am Montag eingestürzt. Die Feuerwehr setzt auf vorsichtige Handarbeit – und auf moderne Technik.